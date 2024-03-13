Росгвардия рассказала о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Украинские террористы хотели пересечь государственную границу России в ночь на 12 марта.

Бойцы Росгвардии ликвидировали 30 украинских боевиков при попытке прорыва через госграницу в Белгородскую область. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

«В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область. <…> В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что росгвардейцы действовали совместно с военными и пограничниками ФСБ.

Во вторник, 12 марта, украинские боевики атаковали ряд регионов России, в их числе — Белгородская и Курская области. По данным Минобороны, рано утром над первым регионом были сбиты восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У». Над Курской областью же сбили 11 беспилотников, глава региона Роман Старовойт подтвердил и попытку прорыва диверсантов.

По данным Минобороны России, террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ при попытке прорыва госграницы.