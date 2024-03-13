Росгвардия рассказала о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 53 0

Росгвардия уничтожила 30 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Росгвардия рассказала о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Украинские террористы хотели пересечь государственную границу России в ночь на 12 марта.

Бойцы Росгвардии ликвидировали 30 украинских боевиков при попытке прорыва через госграницу в Белгородскую область. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

«В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область. <…> В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что росгвардейцы действовали совместно с военными и пограничниками ФСБ.

Во вторник, 12 марта, украинские боевики атаковали ряд регионов России, в их числе — Белгородская и Курская области. По данным Минобороны, рано утром над первым регионом были сбиты восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У». Над Курской областью же сбили 11 беспилотников, глава региона Роман Старовойт подтвердил и попытку прорыва диверсантов.

По данным Минобороны России, террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ при попытке прорыва госграницы.

Тема:
Спецоперация
13 мар
Красные линии сдвигаются: может ли Польша отправить военных на Украину
13 мар
СМИ узнали о готовности США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
13 мар
Российские бойцы провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области
13 мар
«К американцам привыкли»: как сотрудник ЦРУ оказался в рядах армии Украины
13 мар
Российские саперы «пробивают» новые коридоры в районе Угледара
13 мар
Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
13 мар
Сплошные неудачи: Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают российские регионы
13 мар
«Не будет будущего»: Путин заявил о необходимости защитить людей в Донбассе
13 мар
Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel
13 мар
Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
С миру по нитке: США окажут Украине помощь на 300 миллионов долларов
13:38
Запад разбирает на цитаты: мировая реакция на интервью Путина Киселёву
13:37
Мельчает качество людей: Антон Богданов привык не обращать внимание на критику
13:30
Восемь часов без еды и воды: участники ВФМ о задержании на границе Молдавии
13:29
«Высокий уровень зрелости»: Россия вошла в ТОП лидеров по внедрению ИИ
13:20
«Санкционная дубинка»: Лавров высказался о последствиях агонии Запада

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Опубликовано большое интервью Путина Киселёву
Ни при каких обстоятельствах: почему запрещено кормить кошек блинами
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок