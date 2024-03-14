Решение Мэттью Перри по 120-миллионному наследству шокировало всех
Умерший актер Мэттью Перри упомянул в завещании экс-возлюбленную Рашель Данн
Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo
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Знаменитого голливудского артиста не стало в октябре 2023-го, ему было 54 года.
Часть наследства канадо-американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале «Друзья», достанется его бывшей возлюбленной. Об этом сообщается в материале Daily Mail.
Состояние покойного оценивается в 120 миллионов долларов. На днях стало известно, что почти все свои деньги он поместил в трастовый фонд, распорядителями которого стали его друзья Лиза Фергюсон и Робин Рузан.
Назвал он его Alvy Singer Living Trust в честь Энни Холл, персонажа одноименного фильма Вуди Аллена 1977 года. По воле Перри получателями стали его родители Сьюзан Моррисон и Джон Перри, а также единоутробная сестра Кэтлин Моррисон.
Распределение наследства закономерно, так как умерший актер не был женат и не имел детей. Завещание он подписал в 2009 году.
В тексте документа было сказано, что если впоследствии у него появятся дети, они не смогут претендовать на деньги из трастового фонда. Любопытно, что будущим наследникам Перри отказал в наследстве, а вот одной из своих многочисленных подруг — нет.
Эта особенная девушка — выпускница факультета моды Рэйчел Данн. С ней Перри встречался в 2003–2005 годах.
По данным прессы, расставание произошло из-за желания актера «сосредоточиться на своей трезвости», и оно не было тяжелым или драматичным. В своих мемуарах артист писал о Данн как о «бывшей девушке мечты».
И это при том, что Перри встречался со многими знаменитостями. В их числе были Джулия Робертс, Нив Кэмпбелл, Наташа Вагнер и Лиззи Каплан.
Примечательно также, что нет в завещании и несостоявшейся невесты артиста. С Молли Гурвиц он обручился в 2018 году, он делился с журналистами, что встретил «самую потрясающую женщину на планете».
Но до свадьбы дело не дошло, жених сам разорвал помолвку в 2021-м. После смерти Перри Гурвиц признавалась, что ей было тяжело в отношениях, избранник был очень непростым человеком.
По мнению экспертов, родители умершей знаменитости, скорее всего, получат его актерские гонорары, а также другие части имущества, включая права на мемуары 2022 года.
Перри умер в результате «острого воздействия кетамина», а не утонул в джакузи. Как показало вскрытие, в организме актера было столько вещества, сколько бывает у пациента больницы под общим наркозом.
Известно, что на протяжении многих лет артист боролся с наркоманией и алкоголизмом. В мемуарах Перри рассуждал о природе своей зависимости и пути к трезвости.
Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти Перри вскрылись подробности, разрушающие публичный образ звезды.
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