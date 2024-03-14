Жители Камчатки оказались в эпицентре мощнейшего циклона

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Непогода принесла в регион метель и ураганный ветер.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В это время жители Камчатки оказались в эпицентре мощнейшего циклона. Непогода принесла в регион метель и ураганный ветер.

Жизнь в городах и селах практически замерла: не работают школы, перекрыты федеральные трассы, остановилось морское и авиа-сообщение.

Все рейсы перенесли минимум до завтра. Корреспондент «Известий» Максим Артемьев попытался устоять под натиском стихии.

Тема:
Погода
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