Жители Камчатки оказались в эпицентре мощнейшего циклона
Непогода принесла в регион метель и ураганный ветер.
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
В это время жители Камчатки оказались в эпицентре мощнейшего циклона. Непогода принесла в регион метель и ураганный ветер.
Жизнь в городах и селах практически замерла: не работают школы, перекрыты федеральные трассы, остановилось морское и авиа-сообщение.
Все рейсы перенесли минимум до завтра. Корреспондент «Известий» Максим Артемьев попытался устоять под натиском стихии.
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