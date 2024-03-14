«Теплые прогнозы»: весна пришла в Москву на неделю раньше

Какая температура воздуха прогнозируется в столице в ближайшие дни? И пора ли снимать теплые пуховики?

Метеорологическая весна пришла в Москву раньше намеченных сроков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологической весной считается переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку. И хотя накануне, 13 марта, столбики термометров опускались до минус 0,6 градуса, то уже сегодня они перейдут к плюсовым значениям. Ночью температура в Москве опускалась до минус 4,2 градуса, днем же ожидается уже до плюс шести.

«С учетом теплых прогнозов на неделю, 14 марта 2024 года в Москве на неделю раньше положенных сроков (21 марта) начинается метеовесна — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок», — уточнил Тишковец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в этом году Москву украсит более 56 миллионов цветов, благодаря поэтапной системе высадки они будут радовать москвичей с ранней весны до поздней осени. Например, центральные улицы, скверы, площади и магистрали украсят подвесными горшками с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами.