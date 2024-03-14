В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

В Москве готовы к проведению выборов президента России, которые будут проходить 15–17 марта. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Москвичи могут проголосовать по прямой ссылке elec.mos.ru или на одном из избирательных участков. В штабе напомнили, что отдать свой голос онлайн можно из любой точки страны в любое время в течение трех дней.

Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что к выборам готовы все системы электронного голосования. На случай высоких нагрузок в системе онлайн-голосования предусмотрен алгоритм, который переведет ее в режим электронной очереди. При такой ситуации избиратели «могут просто подождать или вернуться к голосованию позднее», уточнил Костырко.

В четверг, 14 марта, в Московской городской избирательной комиссии прошло разделение ключа расшифрования электронного голосования. Каждую из пяти частей ключа, представляющего собой программный код, записали на внешний носитель и передали его хранителям. По словам Костырко, такая процедура обеспечит защиту результатов электронного голосования до окончания выборов.

В свою очередь, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что проработаны разные сценарии для всех возможных ситуаций, в том числе на случай приостановки электронного голосования. «Предусмотрены регламенты даже на те случаи, когда какие-либо внешние события смогут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках. В этом случае возможно ее преднамеренное отключение», — предупредил он. Если подобное произойдет, то избиратели смогут проголосовать на участках при помощи бумажных носителей, уточнил Реут.

Основное голосование на выборах президента РФ будет проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Трехдневное голосование, как ранее поясняла председатель ЦИК Элла Памфилова, позволит пойти на участок тем россиянам, у которых не получится сделать это за один день, к примеру, из-за рабочего графика. К приему избирателей были подготовлены более 94 тысяч участков.

Досрочный период начался 25 февраля и завершится 14 марта. За этот период отдать голоса успели около двух миллионов российских граждан.

В выборах участвуют четыре кандидата. От партии «Новые люди» баллотируется вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Действующий президент России Владимир Путин в 2024 году был зарегистрирован в качестве самовыдвиженца. Еще одним участником предвыборной гонки стал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. От КПРФ в этот раз оказался выдвинут депутат Госдумы Николай Харитонов.