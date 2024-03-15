Кожемяко проголосовал на выборах президента России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 8 0

Сделать это, считает он, должен каждый избиратель.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах президента России в своем регионе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Кожемяко опубликовал видео, на котором видно, как он голосует за одного из четырех кандидатов. Губернатор отметил, что голосование идет три дня, поэтому поучаствовать в выборах смогут все желающие.

«Голосовать нужно обязательно — это выбор того пути, по которому будет развиваться наше государство, в частности Приморский край», — отметил глава региона.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей.

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