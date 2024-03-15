«Поставили для себя много ограничений»: Макрон заявил о готовности Франции противостоять России
Макрон заявил о готовности Франции противостоять России
Фото, видео: Reuters / Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru
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Между тем он признал провал так называемого контрнаступления ВСУ.
Эммануэль Макрон разразился новыми воинственными высказываниями. В интервью французским телеканалам он попытался объяснить свои слова о возможности отправки солдат на Украину.
Однако вновь не внес никакой ясности. Заявил, что прямо сейчас не видит в этом острой необходимости, но ничего не исключил.
«Мы систематически делаем то, о чем некоторое время назад говорили, что никогда не будем. Два года назад мы говорили, что никогда не отправим танки, и вот мы сделали это. Говорили, что не отправим ракеты средней дальности, и это мы тоже сделали. Да, не все страны, но некоторые сделали. Мы поставили сами для себя много ограничений, словесно… Мы не находимся в войне с Россией, но мы не должны дать ей победить», — сказал он.
Между тем Макрон признал провал так называемого контрнаступления ВСУ. Подчеркнул, что все пошло совсем не так, как ожидали на Западе.
И добавил, что Украина стремительно теряет боевиков и позиции. В том числе из-за нехватки боеприпасов — по словам Макрона, на каждые десять российских снарядов украинцы отвечают только одним.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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