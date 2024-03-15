Минцифры: на выборах президента РФ проголосовал уже каждый пятый пользователь ДЭГ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Платформу создали специально для удобства граждан, которые по тем или иным обстоятельствам не могут лично посетить избирательные участки.

Минцифры: на выборах президента РФ проголосовал уже каждый пятый пользователь ДЭГ

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Тема:
Выборы президента России 2024

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже приняли участие в выборах президента России более 20% зарегистрированных на платформе пользователей, и активность граждан не спадает, сообщает Минцифры РФ.

Так, на федеральной платформе ДЭГ своим избирательным правом воспользовались уже более 900 тысяч человек. Первым принял участие в ДЭГ Камчатский край. К настоящему времени выборы начались во всех часовых поясах.

Свои голоса онлайн могут отдать жители 29 регионов: для этого на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на Госуслугах. Москвичи могут сделать свой выбор на портале mos.ru.

«В связи с высокой активностью система голосования испытывает большую нагрузку. Часть пользователей могут получать уведомления об этом. Рекомендуем им зайти на портал позднее», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избирательные участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

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