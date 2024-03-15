Минцифры: на выборах президента РФ проголосовал уже каждый пятый пользователь ДЭГ

Платформу создали специально для удобства граждан, которые по тем или иным обстоятельствам не могут лично посетить избирательные участки.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже приняли участие в выборах президента России более 20% зарегистрированных на платформе пользователей, и активность граждан не спадает, сообщает Минцифры РФ.
Так, на федеральной платформе ДЭГ своим избирательным правом воспользовались уже более 900 тысяч человек. Первым принял участие в ДЭГ Камчатский край. К настоящему времени выборы начались во всех часовых поясах.
Свои голоса онлайн могут отдать жители 29 регионов: для этого на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на Госуслугах. Москвичи могут сделать свой выбор на портале mos.ru.
«В связи с высокой активностью система голосования испытывает большую нагрузку. Часть пользователей могут получать уведомления об этом. Рекомендуем им зайти на портал позднее», — отметили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что избирательные участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
- 15 мар
- Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
- 15 мар
- Губернатор Петербурга Беглов проголосовал на выборах президента России
- 15 мар
- Голосование на выборах Президента России началось в Москве в штатном режиме
- 15 мар
- В армии завершилось досрочное голосование на выборах президента России
- 15 мар
- Губернатор Кемеровской области проголосовал на выборах президента России
- 15 мар
- В Москве началось голосование на выборах президента России
- 15 мар
- Избирательные участки открываются в ДНР, ЛНР и Херсонской области
- 15 мар
- Нехотя признали очевидное: Bloomberg проанализировало экономику России перед выборами
- 15 мар
- По закрытой связи: космонавты проголосуют на выборах президента с МКС
- 15 мар
- Наблюдатели из около 100 стран будут следить за выборами в России
Читайте также
74%
0.10 100.26
0.07
Нашли ошибку?