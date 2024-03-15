Памфилова: задержанные за порчу бюллетеней признались, что делали это за деньги

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 156 0

Памфилова назвала предателями тех, кто заливает чернилами бюллетени

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Несколько инцидентов с намеренной порчей урн для голосования произошли в разных городах страны.

Намеренная порча избирательных бюллетеней, урн или кабинок для голосования — это не только уголовное преступление, но и предательство. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В первый день голосования на выборах президента России было зафиксировано несколько инцидентов, когда злоумышленники пытались испортить бюллетени и другое имущество избирательных комиссий.

«Вот методы, на которые идут наши предатели, сбежавшие из страны, которых используют „и в хвост, и в гриву“ те, кто вообще-то борется с Россией. Вот дошли до таких методов. Не получается: люди сплоченные, идут на выборы», — сказала председатель ЦИК России на брифинге в информационном центре.

Памфилова напомнила, что речь идет об уголовной статье, и некоторые граждане решаются на преступление «из-за сребреников». По факту похожего инцидента, произошедшего на одном из избирательных участков в российской столице, уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами.

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