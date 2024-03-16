Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

Посол Антонов: «перебежчики» из России не смогут сорвать голосование в США

Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России

Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев

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Тема:
Выборы президента России 2024

Русофобские проявления в Штатах продолжают множиться, убежден посол.

«Перебежчики» из России не смогут помешать голосованию на выборах президента Российской Федерации в США. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов агентству РИА Новости.

«Русофобские проявления в США продолжают множиться, подпитываться не только местным официозом, но и представителями рособщины, в первую очередь из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям», — заявил Антонов.

Он отметил, что «перебежчики» утверждают, что выступают за демократию, а сами поддерживают киевский режим и его лидера Владимира Зеленского.

Также многие уехавшие из России в США сотрудничают с ФБР и готовы в любом момент оболгать Родину, лишь бы получить разрешение на проживание в Штатах, добавил посол. Местные пропагандисты же пытаются убедить россиян в США в том, что РФ ведет неправильный курс действий, подчеркнул дипломат.

«Основная цель сегодня — предстоящие выборы президента Российской Федерации. Задача ясна: если не сорвать ход голосования, то как минимум омрачить работу наших дипломатов. Постараться нарушить электоральный процесс. Внести в него элемент шоу. Но спешу заверить, им это не удастся», — отметил Антонов.

Россияне смогут проголосовать на выборах в посольстве в Вашингтоне и консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне 17 марта. Дипучреждения будут находится под усиленной охраной.

Антонов отметил, что посольство получает много звонков от граждан, которые готовы прийти на выборы и проголосовать. Дипломат подчеркнул, что американские спецслужбы в настоящее время пытаются вербовать российских дипломатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Москалькова обратится в ООН для защиты россиян на выборах президента России в Латвии.

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