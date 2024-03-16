«Мы не боимся»: как белгородцы голосуют под обстрелами на выборах главы России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 82 0

Белгородцы голосуют на выборах президента РФ, несмотря на опасность обстрелов

Фото, видео: Колядин Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Идет второй день голосования, и, как накануне, украинские боевики пытаются помешать свободному волеизъявлению народа РФ.

Жители Белгорода голосуют на выборах президента России, несмотря на опасность украинских обстрелов. Об этом местные жители рассказали корреспонденту 5-tv.ru.

В Белгороде процесс голосования прерывается сигналами ракетной опасности. Жители, которые пришли на избирательные участки, вынуждены покидать их, чтобы спуститься в укрытия. Когда тревогу отменяют, голосование продолжается. Однако люди называют участие в голосовании своих долгом, отмечая, что таким образом выражая свою гражданскую позицию.

«Мы не боимся, мы проголосовали. Специально с сыном назначили время встречи, мы живем в разных местах. Встретились и пошли голосовать. Мы считаем это долгом своим», — говорит Елена Хорьякова.

Местная жительница Татьяна рассказывает, что все ее знакомые не стали откладывать голосование и сделали свой выбор в первый основной день — 15 марта. По ее мнению, киевский режим добился своими атаками обратного эффекта — вместо страха жители города сплотились

«По-моему, они консолидировали все общество», — считает женщина.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал главное о варварской атаке ВСУ на Белгород.

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