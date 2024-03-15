«Передо мной машина взорвалась»: главное о варварской атаке ВСУ на Белгород

Все эти самоубийственные прорывы сопровождаются ударами по мирным российским гражданам. На этот раз это был Белгород.

Не выбирая цели, ВСУ били просто по жилым районам. Печальный итог — 2 погибших и еще 19 раненых, в их числе есть дети.

Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова все расскажет. Это уже четвертая атака на Белгородчину за неполные сутки.

Очередной обстрел застает наших журналистов в дороге. К счастью, неподалеку есть бетонное укрытие, быстро прячемся.

На ближайшей остановке остановилась, потому что они перекрыты блоками, там есть аптечка, убежище для людей. Утром на такой же трассе снаряд ВСУ попал в машину, водитель погиб мгновенно.

«Передо мной только что машина взорвалась. „Градами“ опять обстреляли. Ладно, побежал я людям помогать», — сказал очевидец.

С журналистами на остановке два местных жителя. Илья передвигается только с аптечкой.

«Нужно с собой брать средства оказания первой помощи. Вот, жгут ношу, бинты есть», — рассказал Илья.

А Даниил постоянно находится за рулем, лавирует между обстрелами. Его интервью прерывает звонок родных. Весь Белгород сейчас переживает друг за друга.

«По всем этим укрытиям, по всем магазинам приходится скрываться. Ну а чего, прячемся», — сказал Даниил.

Киевский режим бил беспилотниками и реактивной системой залпового огня. Стражи белгородского неба из ПВО уничтожили большую часть воздушных украинских целей.

Это позволило избежать более массовой трагедии. Но сбили не все, поэтому есть погибшие и раненые, повреждены два десятка жилых домов и здание здравоохранения, образования, полсотни подбитых гражданских автомобилей.

Все гражданское. И это не военные атаки, а однозначно террористические.

«Видишь, посекло осколками все. Вон, в Газель прилетело», — возмутился мужчина.

«Ни военных объектов, ни нефтебаз. Жилые дома, садики, школы, торговые центры», — заметил директор магазина Руслан Дмитриев.

Белгородский регион — приграничный, соседствует с Сумской и Харьковской областями Украины, постоянно подвергается обстрелам противника и попыткам вторжения террористов с оружием и бронетехникой. И в последние дни атаки киевского режима на Белгородчину только усиливаются.