«Передо мной машина взорвалась»: главное о варварской атаке ВСУ на Белгород
Печальный итог — 2 погибших и еще 19 раненых, в их числе есть дети.
Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru
Все эти самоубийственные прорывы сопровождаются ударами по мирным российским гражданам. На этот раз это был Белгород.
Не выбирая цели, ВСУ били просто по жилым районам. Печальный итог — 2 погибших и еще 19 раненых, в их числе есть дети.
Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова все расскажет. Это уже четвертая атака на Белгородчину за неполные сутки.
Очередной обстрел застает наших журналистов в дороге. К счастью, неподалеку есть бетонное укрытие, быстро прячемся.
На ближайшей остановке остановилась, потому что они перекрыты блоками, там есть аптечка, убежище для людей. Утром на такой же трассе снаряд ВСУ попал в машину, водитель погиб мгновенно.
«Передо мной только что машина взорвалась. „Градами“ опять обстреляли. Ладно, побежал я людям помогать», — сказал очевидец.
С журналистами на остановке два местных жителя. Илья передвигается только с аптечкой.
«Нужно с собой брать средства оказания первой помощи. Вот, жгут ношу, бинты есть», — рассказал Илья.
А Даниил постоянно находится за рулем, лавирует между обстрелами. Его интервью прерывает звонок родных. Весь Белгород сейчас переживает друг за друга.
«По всем этим укрытиям, по всем магазинам приходится скрываться. Ну а чего, прячемся», — сказал Даниил.
Киевский режим бил беспилотниками и реактивной системой залпового огня. Стражи белгородского неба из ПВО уничтожили большую часть воздушных украинских целей.
Это позволило избежать более массовой трагедии. Но сбили не все, поэтому есть погибшие и раненые, повреждены два десятка жилых домов и здание здравоохранения, образования, полсотни подбитых гражданских автомобилей.
Все гражданское. И это не военные атаки, а однозначно террористические.
«Видишь, посекло осколками все. Вон, в Газель прилетело», — возмутился мужчина.
«Ни военных объектов, ни нефтебаз. Жилые дома, садики, школы, торговые центры», — заметил директор магазина Руслан Дмитриев.
Белгородский регион — приграничный, соседствует с Сумской и Харьковской областями Украины, постоянно подвергается обстрелам противника и попыткам вторжения террористов с оружием и бронетехникой. И в последние дни атаки киевского режима на Белгородчину только усиливаются.
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