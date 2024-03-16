«Я был удивлен»: Расмуссен оценил статью Washington Post о выборах в Белгороде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10 0

Политолог Расмуссен удивился статье WP о высокой явке в Белгороде на выборах

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Американские журналисты признали, что обстрелы ВСУ сделали россиян еще сильнее.

Материал The Washington Post о высокой явке на выборах президента России в обстреливаемом украинскими боевиками Белгороде вызывает удивление своей объективностью. Об этом 5-tv.ru заявил американский политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Я был удивлен, что The Washington Post опубликовала такую статью: она написана более объективно, чем обычно. Обычно они довольно радикальны», — сказал он.

По словам Расмуссена, авторы статьи признают, что украинские обстрелы сделали жителей Белгорода сильнее. Имеет значение и то, что регион издавна подвергается атакам, поскольку находится на границе, говорится в материале газеты.

«Многие страны в разные времена пытались разрушить Россию: Германия, Польша, Швеция. История предопределяет поведению людей», — отметил политолог.

Он добавил, что выборы очень важны для России. Здорово, что у жителей новых регионов также есть возможность отдать свой голос, указал политолог.

«Я вижу, что предприняты разные попытки сделать голосование доступным: оно проходит в течение нескольких дней, есть возможность проголосовать дистанционно. Это отличные попытки включить граждан в избирательный процесс — это очень правильно!» — заключил Расмуссен.

Издание The Washington Post выпустило публикацию о том, что ВСУ «обрушили град ракет на российский Белгород во время проведения выборов», пытаясь сорвать голосование. Однако этим националисты добились обратного эффекта: горожане заявили, что боевикам не удастся их запугать, они все равно пойдут на выборы.

Ранее 5-tv.ru писал, как белгородцы голосуют под обстрелами на выборах президента России.

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