Явка избирателей на выборах президента превысила 59%

Третий день голосования на выборах президента России проходит 17 марта. Явка на них по всей стране превысила 59%. Об этом сообщает Центризбирком РФ.

Так, по состоянию на 6:45 явка составила 59,12%. Отмечается, что почти во всех регионах Дальнего Востока она превысила 50%. Лидирует в этом плане Чукотка, ведь там проголосовали 84,18% избирателей.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД рассказали о работе зарубежных участков на выборах президента России. Почти по всему миру граждане могут проголосовать с 8:00 до 20:00.