«Поставила свою галочку»: Волочкова рассказала, как проголосовала на выборах президента

Балерина обратилась к поклонникам и даже раздала автографы.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова проголосовала на выборах президента России. В своем блоге балерина показала весь процесс голосования, не скрывая при этом своего выбора.

«Сейчас я поставлю свою галочку и покажу вам, как это будет происходить. И всех вас призываю к тому, чтобы вы приходили на выборы и давали свои голоса. Потому что от ваших голосов и от наших всех зависит будущее России», — сообщила Волочкова.

Тайн у Анастасии нет, выбор для нее очевиден. Звезда даже отказалась отходить в кабинку. В знак своей благосклонности возле выбранного кандидата она поставила сердечко.

Также на процедуре голосования артистка балета не забыла раздать автографы сотрудникам.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN отдал свой голос на выборах президента России.