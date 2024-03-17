«Поставила свою галочку»: Волочкова рассказала, как проголосовала на выборах президента
Анастасия Волочкова открыто проголосовала на выборах президента России
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Балерина обратилась к поклонникам и даже раздала автографы.
Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова проголосовала на выборах президента России. В своем блоге балерина показала весь процесс голосования, не скрывая при этом своего выбора.
«Сейчас я поставлю свою галочку и покажу вам, как это будет происходить. И всех вас призываю к тому, чтобы вы приходили на выборы и давали свои голоса. Потому что от ваших голосов и от наших всех зависит будущее России», — сообщила Волочкова.
Тайн у Анастасии нет, выбор для нее очевиден. Звезда даже отказалась отходить в кабинку. В знак своей благосклонности возле выбранного кандидата она поставила сердечко.
Также на процедуре голосования артистка балета не забыла раздать автографы сотрудникам.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN отдал свой голос на выборах президента России.
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