Немецкий журналист пришел в ужас при виде сожженной техники НАТО в зоне СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Журналиста Шварцкопфа поразила уничтоженная натовская техника на линии фронта

Немецкий журналист пришел в ужас при виде сожженной техники НАТО в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Иван Родионов

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Тема:
Спецоперация

Сотрудник Welt побывал на линии соприкосновения в Донбассе.

Российская армия уничтожила на Украине огромное количество западной военной техники. Об этом сообщил побывавший на линии фронта немецкий журналист Штеффен Шварцкопф в репортаже для телеканала Welt.

«Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — рассказал он.

По словам Шварцкопфа, ВСУ тяжело противостоять российским беспилотникам, поскольку те постоянно совершенствуются. Кроме того, украинские боевики остаются практически беззащитными перед ударами российской артиллерии, которая выстреливает примерно в пять раз больше снарядов, добавил журналист.

Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило, что уже к концу марта ВСУ могут истратить остатки боеприпасов для систем ПВО. При этом ВС России таких проблем не испытывают, превосходя противника по количеству вооружения, говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме обеспокоились нехваткой боеприпасов у ВСУ.

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Спецоперация
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