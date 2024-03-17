Немецкий журналист пришел в ужас при виде сожженной техники НАТО в зоне СВО

Журналиста Шварцкопфа поразила уничтоженная натовская техника на линии фронта
Фото: © РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудник Welt побывал на линии соприкосновения в Донбассе.
Российская армия уничтожила на Украине огромное количество западной военной техники. Об этом сообщил побывавший на линии фронта немецкий журналист Штеффен Шварцкопф в репортаже для телеканала Welt.
«Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — рассказал он.
По словам Шварцкопфа, ВСУ тяжело противостоять российским беспилотникам, поскольку те постоянно совершенствуются. Кроме того, украинские боевики остаются практически беззащитными перед ударами российской артиллерии, которая выстреливает примерно в пять раз больше снарядов, добавил журналист.
Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило, что уже к концу марта ВСУ могут истратить остатки боеприпасов для систем ПВО. При этом ВС России таких проблем не испытывают, превосходя противника по количеству вооружения, говорится в публикации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме обеспокоились нехваткой боеприпасов у ВСУ.
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