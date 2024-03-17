Курсанты Татарстанского кадетского корпуса проголосовали на выборах

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 14 0

Трое кадетов Татарстанского кадетского корпуса проголосовали на выборах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Кадеты в первый раз принимали участие в голосовании.

Трое юношей из Татарстанского кадетского корпуса в Нижнекамске приняли участие в голосовании на выборах президента России. Алексею Захарову, Кириллу Идрисову и Разилю Саляхову только в этом году исполнилось 18 лет. Эксклюзивные кадры процесса голосования публикует 5-tv.ru.

В начале директор Татарстанского кадетского корпуса Ирина Плаксина вручила ребятам бумажный текст Конституции РФ и пожелала им следовать этому закону. Троекратным «Ура» поздравили парней остальные кадеты, которые стояли в строю. Дальше молодые люди отдали свои голоса.

«Мы живем по закону кадетского братства, а это значит, что мы все переживаем вместе. В жизни наших ребят важное событие, которое связано с достижением ими гражданской зрелости. Им дано право избирать и быть избранными», — отметила директор.

Курсант Алексей Захаров отметил, что голосование — это обязанность каждого гражданина России. Второй курсант Кирилл Идрисов испытывает гордость за то, что его голос будет учитываться. Молодому человеку приятно участвовать в таком значимом событии. Кадет Разиль Саляхов испытал легкое волнение в ходе голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России.

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