Песков: Путину доложили о первых результатах выборов Сегодня, 21:58 | Виктория Андреева В России 81 81

Голосование в России завершилось в 21:00 по московскому времени. Последними закрылись участки в Калининградской области — в 20:00 по местному времени.

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin

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Действующий глава государства Владимир Путин уже осведомлен о предварительных результатах голосования на выборах президента России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Согласно данным Центризбиркома, самовыдвиженец Путин занимает первое место — за его кандидатуру проголосовали 87,97% граждан, участвовавших в выборах. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,8%. Третью позицию по-прежнему занимает выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%. На четвертой позиции — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96% голосов. Ранее 5-tv.ru сообщал, что голосование на выборах президента завершилось в России в 21:00 по московскому времени. Последними в связи с разницей во времени закрылись участки на территории Калининградской области. Голосование проходило в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года на 94 тысячах избирательных участках. Досрочное голосование стартовало 25 февраля и завершилось 14 марта. В этот период свой голос отдали около двух миллионов граждан России.