Песков: Путину доложили о первых результатах выборов

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 81 0

Голосование в России завершилось в 21:00 по московскому времени. Последними закрылись участки в Калининградской области — в 20:00 по местному времени.

Песков: Путину доложили о первых результатах выборов

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Действующий глава государства Владимир Путин уже осведомлен о предварительных результатах голосования на выборах президента России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно данным Центризбиркома, самовыдвиженец Путин занимает первое место — за его кандидатуру проголосовали 87,97% граждан, участвовавших в выборах. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,8%. Третью позицию по-прежнему занимает выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%. На четвертой позиции — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голосование на выборах президента завершилось в России в 21:00 по московскому времени. Последними в связи с разницей во времени закрылись участки на территории Калининградской области. Голосование проходило в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года на 94 тысячах избирательных участках. Досрочное голосование стартовало 25 февраля и завершилось 14 марта. В этот период свой голос отдали около двух миллионов граждан России.

Тема:
Выборы президента России 2024
17 мар
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84% голосов
17 мар
Путин лидирует с 87,34% голосов на выборах по итогам обработки 40% протоколов
17 мар
Ключи для расшифровки результатов ДЭГ на выборах президента собрали в ЦИК РФ
17 мар
Зюганов: главнокомандующий должен и обязан получить солидную поддержку
17 мар
МВД: влияющих на выборы президента нарушений законодательства не выявлено
17 мар
Даванков назвал победу Путина на выборах президента РФ несомненной
17 мар
В МИД заявили о неспособности Запада сорвать выборы в России
17 мар
ЦИК: Владимир Путин набирает 87,97% после обработки 24,4% протоколов
17 мар
Путин лидирует на выборах президента РФ по данным экзитполов
17 мар
Общая явка на выборах президента в России превысила 74%
Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 97%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84% голосов
22:52
В психлечебницу — прямо из театра: кто довел актрису Богунову и почему никто не мог спасти
22:49
Путин лидирует с 87,34% голосов на выборах по итогам обработки 40% протоколов
22:43
Ключи для расшифровки результатов ДЭГ на выборах президента собрали в ЦИК РФ
22:39
Зюганов: главнокомандующий должен и обязан получить солидную поддержку
22:37
Ксения Бородина опровергла слухи о внешности матери: была ли пластика?

Сейчас читают

Путин лидирует на выборах президента РФ по данным экзитполов
Растущий организм: панда Катюша с мамой Диндин ест бамбук
Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами: «Не изводите себя»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок