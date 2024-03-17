Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84% голосов
ЦИК обнародовал первые данные обработки голосов в регионе.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Действующий глава государства и кандидат в президенты России (самовыдвижение) Владимир Путин по итогам обработки 88,51% протоколов в Приморском крае получил 87,84% голосов избирателей. Предварительные результаты подсчета голосов в регионе сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно информации с электронного табло в пресс-центре ЦИК, Путин лидирует в Приморье с 87,84% голосов. На втором месте, предварительно, расположился кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 4,03%. Следом за ним — кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов, который набрал 3,49% голосов в регионе. Замыкает рейтинг кандидат от партии «Новые люди» с 2,99%% голосов избирателей.
В России завершилось голосование на выборах президента. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Ранее 5-tv.ru писал, что ключи для расшифровки результатов ДЭГ на выборах президента собрали в ЦИК РФ.
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