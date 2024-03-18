Владимир Машков и Артем Жога попросили прощения в Прощеное воскресенье

Сопредседатели предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина — Владимир Машков и Артем Жога — обратились к россиянам со сцены штаба в Гостином дворе. Они подвели итоги предвыборной кампании и попросили прощение в Прощеное воскресенье.

«Три месяца мы работали вместе, плодотворно, искренне, и вот пришли к сегодняшнему историческому дню», — отметил Машков и поблагодарил всех.

Машков также обратился к тем, кого мог обидеть, и попросил у них прощения. Затем он передал «эстафету» Артему Жоге. Он также попросил прощения а свои ошибки и простил своих обидчиков.

«Наконец-то гонка закончилась. Хотел бы выразить слова благодарности за такой большой труд, который вы сделали», — добавил он.

Жога также отметил высокую активность среди регионов, в том числе их молодого населения. Запал, с которым работает молодежь, очень ценна. В подрастающем поколении, подчеркнул он, — будущее страны.

В России 17 марта в 21:00 по московскому времени завершилось голосование на выборах президента. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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