Не поверил: министр обороны Южной Кореи усомнился в заявлениях Украины
Южная Корея усомнилась в заявлениях Украины по событиям в Буче
Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru
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Он подчеркнул, что слова представителей киевского режима — недоказанный факт.
В рядах западной коалиции публично усомнились в украинской версии так называемой «резни» в городе Буча под Киевом, который в начале спецоперации контролировали российские солдаты. Режим Зеленского обвинил их в совершении там якобы военных преступлений.
Министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика на пресс-конференции спросили, возможно ли, чтобы военные, которые ушли из города в спокойном порядке, держа ситуацию под полным контролем, оставили там на всеобщее обозрение тела якобы убитых гражданских. Южнокорейский генерал заявил, что поскольку украинские обвинения не являются доказанным фактом, то и оценивать их ему неуместно.
После ухода из Бучи наших бойцов Владимир Зеленский регулярно таскал туда западных политиков, рассказывая им, что в городе, дескать, была резня. Все доказательства свелись лишь к публикации в украинских СМИ сфабрикованных фото и видео. В нашем Минобороны все эти заявления назвали уткой и подчеркнули, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам.
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