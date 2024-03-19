Не поверил: министр обороны Южной Кореи усомнился в заявлениях Украины

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Южная Корея усомнилась в заявлениях Украины по событиям в Буче

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Он подчеркнул, что слова представителей киевского режима — недоказанный факт.

В рядах западной коалиции публично усомнились в украинской версии так называемой «резни» в городе Буча под Киевом, который в начале спецоперации контролировали российские солдаты. Режим Зеленского обвинил их в совершении там якобы военных преступлений.

Министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика на пресс-конференции спросили, возможно ли, чтобы военные, которые ушли из города в спокойном порядке, держа ситуацию под полным контролем, оставили там на всеобщее обозрение тела якобы убитых гражданских. Южнокорейский генерал заявил, что поскольку украинские обвинения не являются доказанным фактом, то и оценивать их ему неуместно.

После ухода из Бучи наших бойцов Владимир Зеленский регулярно таскал туда западных политиков, рассказывая им, что в городе, дескать, была резня. Все доказательства свелись лишь к публикации в украинских СМИ сфабрикованных фото и видео. В нашем Минобороны все эти заявления назвали уткой и подчеркнули, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам.

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Спецоперация
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