Депутаты приняли законопроект об освобождении контрактников от уголовного наказания

Соответствующий документ одобрен сразу втором и третьем чтениях.

Госдума приняла законопроект об освобождении от уголовного наказания для россиян, заключивший контракт с министерством обороны РФ во время проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующие поправки будут закреплены в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах России.

Согласно закону, принятому на пленарном заседании, военный контракт могут заключить те, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор. То есть, в случае заключения контракта с ВС РФ уголовные дела в отношении россиян будут приостановлены, а вид наказания уже осужденных изменен на условный срок.

Контроль за такими военнослужащими ляжет на командование воинских частей. Что касается возмещения морального или материального вреда, эти вопросы будут решаться в рамках гражданского судопроизвосдтва.

При этом контрактников, получивших государственную награду или увольнение со службы по ряду объективных причин, освободят от ответственности, а их судимость будет считаться погашенной.

Стоит отметить, что контракт с Минобороны России не смогут заключить подозреваемые и обвиняемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также терроризме, госизмене и шпионаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ.