Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ

Все из-за угрозы новых атак украинских ДРГ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ
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Президент России Владимир Путин поручил заблаговременно заменить на границе подразделения солдат срочной службы на спецназ из-за угрозы прорыва украинских ДРГ. Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Информация о возможных попытках прорыва госграницы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва. В связи с этим верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны», — ссылается Зарубин на главу Минобороны Сергея Шойгу.
Журналист отметил, что мобилизованные были заменены на контрактников, добровольцев и бойцов спецподразделений.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России.
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