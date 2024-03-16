Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 30 0

Все из-за угрозы новых атак украинских ДРГ.

Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин поручил заблаговременно заменить на границе подразделения солдат срочной службы на спецназ из-за угрозы прорыва украинских ДРГ. Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Информация о возможных попытках прорыва госграницы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва. В связи с этим верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны», — ссылается Зарубин на главу Минобороны Сергея Шойгу.

Журналист отметил, что мобилизованные были заменены на контрактников, добровольцев и бойцов спецподразделений.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России.

Тема:
Спецоперация
16 мар
«Политический карлик»: Орджоникидзе поставил Ринкевичса на место после слов о России
15 мар
«Определили самые уязвимые места»: Зеленский выступил с угрозами в адрес России
15 мар
Раненые бойцы СВО проголосовали на выборах президента в госпитале Росгвардии
15 мар
«Оба уничтожены»: почему потеря ЗРК Patriot становится все большей проблемой для Украины
15 мар
Путин прокомментировал последние атаки ВСУ на приграничные регионы России
15 мар
«Обращение ко всем»: Украина озвучила план «Б», если Вашингтон откажется от нее
15 мар
«Безвозвратно»: украинские хакеры опубликовали секретные данные о потерях Abrams
15 мар
Российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам на Украине
15 мар
Песков о заявлениях Макрона про Украину: «Франция уже втянута»
15 мар
Экипажи БМП-3 разбили позиции ВСУ с польским минометом
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 март...

Последние новости

1:18
Свыше 3,5 миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах президента
1:16
«Спит и не подозревает»: Айза с болью в сердце приняла решение кастрировать кота
1:01
«Политический карлик»: Орджоникидзе поставил Ринкевичса на место после слов о России
0:47
Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ
0:33
Иностранные эксперты указали на достойную организацию выборов в России
0:19
«Прибалтийские моськи»: в России филигранно ответили на выпад Ринкевичса о «разрушении страны»

Сейчас читают

«Меня бы не вытащили»: артистку Наталью Селезневу экстренно госпитализировали
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
«Первый раз такое»: что случилось с Добронравовым, отменившим все спектакли
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок