Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%
Памфилова: за Путина на выборах президента проголосовали 76 277 708 избирателей
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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За действующего президента России проголосовали 76 277 708 человек.
Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%. Об этом на официальном заседании ЦИК заявила его руководитель и глава Элла Памфилова.
За него проголосовали 76 277 708 человек. На втором месте Николай Харитонов от КПРФ, он набрал 4,31%. На третьем месте с результатом 3,85% расположился Владислав Даванков от партии «Новые люди». Последнее место в гонке у лидера фракции ЛДПР — Леонида Слуцкого, у него 3,2%.
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