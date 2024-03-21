Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 37 0

Памфилова: за Путина на выборах президента проголосовали 76 277 708 избирателей

Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Выборы президента США 2024

За действующего президента России проголосовали 76 277 708 человек.

Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%. Об этом на официальном заседании ЦИК заявила его руководитель и глава Элла Памфилова.

За него проголосовали 76 277 708 человек. На втором месте Николай Харитонов от КПРФ, он набрал 4,31%. На третьем месте с результатом 3,85% расположился Владислав Даванков от партии «Новые люди». Последнее место в гонке у лидера фракции ЛДПР — Леонида Слуцкого, у него 3,2%.

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