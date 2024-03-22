В Пентагоне заявили, что ВСУ вынуждены отступить по нескольким направлениям

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Вашингтон объяснил это красивыми словами о необходимости укрепления линии обороны.

Фото, видео: Reuters / Joshua Roberts; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киев будет вынужден отвести войска на ряде направлений, заявили в Пентагоне. Представитель американского военного ведомства считает, что ВСУ должны будут отступить, чтобы укрепить линию обороны.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх вновь заверила, что Вашингтон будет поддерживать Украину. Но не уточнила, как. Деньги на вооружение Киева уже полгода блокирует Конгресс, а войска на Украину Вашингтон отправлять не планирует.

В Пентагоне снова напомнили слова президента Джо Байдена о том, что «американских сапог на украинской земле не будет».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как США собираются передать Украине помощь, неодобренную Конгрессом.

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