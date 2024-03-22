Египет осудил теракт в Крокус Сити Холле
По данным ФСБ, во время стрельбы погибли 40 человек.
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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В МИД Египта заявили, что осуждают теракт в Крокус Сити Холле, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное внешнеполитическое ведомство.
«Египет осуждает теракт, произошедший в зале для музыкальных концертов около Москвы», — приводит агентство заявление.
По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.
ЧП в Крокус Сити Холле произошло около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимиру Путину доложили о теракте в Крокус Сити Холле в первые минуты.
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