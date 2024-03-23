МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 103 0

Возгорание возникло во время теракта, совершенного вооруженными неизвестными, и распространилось на площади 12 900 квадратных метров.

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание в Крокус Сити Холле и принимают все меры для его скорейшей ликвидации. Об этом сообщили в МЧС.

«Спустя пять часов после теракта пожар в Крокус Сити Холле удалось локализовать. Практически без остановки все это время работали пожарные вертолеты, которые сбрасывали воду. Набирали ее прямо здесь, в реке», — рассказала с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Натали Графчикова.

Она добавила, что на месте продолжают дежурить машины скорой помощи, потому что под завалами могут находиться раненые. Внутри здания работают спасатели — ищут тех, кому нужна помощь.

Ранее в МЧС сообщили, что к тушению пожара в концертном зале Крокус Сити Холл привлекли более 320 человек и 130 единиц техники.

Пожар в Крокус Сити Холле возник после стрельбы, которую устроили в концертном зале неизвестные, и распространился на площади 12 900 квадратных метров. Теракт произошел около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник».

По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети появились видео, на которых слышны автоматные очереди.

Позднее ФСБ сообщила, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Белом доме оправдали теракт в Крокусе.

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