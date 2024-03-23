Врачей экстренно вызвали на смену: пострадавших при теракте в Крокусе развозят по больницам

Более 100 человек были ранены, 40 скончались.

Пострадавших в теракте доставляют во многие больницы Москвы и Подмосковья, в том числе и в НИИ имени Склифосовского. Там сейчас работает корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

К этой минуте официально известно, что в результате теракта погибли 40 человек. Еще больше 100 пострадали. Их развозят по самым разным больницам. Такие данные приводит ЦОС ФСБ. Это больницы Химок, Красногорска и Одинцова.

Мы уже несколько часов работаем возле НИИ Склифосовского, и за это время насчитали не меньше 50 машин скорой помощи, которые только заехали на территорию. Еще столько же выехало.

Сейчас обстановка спокойная, но еще час назад здесь машины ехали одна за одной, в том числе реанимационное.

Тяжело раненых доставляют сюда, в том числе при помощи авиации. Первый вертолет прилетел сюда около 22:00 часов вечера второй - в половине двенадцатого. На месте усилена охрана. Все прочие автомобили проверяют на предмет возможного минирования. Но сейчас, опять же повторюсь, на месте все спокойно.

Также известно, что в некоторых больницах врачей экстренной вызвали на смену, но все пострадавшие обеспечены компонентами крови, а сам центр крови будет принимать доноров уже с 08:30 утра.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелораненым в теракте в Крокус Сити Холле провели операции.