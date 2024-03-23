В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Цветы возложили у станции метро Технологический институт.
Фото, видео: 5-tv.ru
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После ужасной трагедии в концертном зале в подмосковном «Крокус Сити Холле» по стране начали появляться стихийные мемориалы. Исключением не стал и Санкт-Петербург. Соответствующие кадры попали в распоряжение сайта 5-tv.ru.
В память о жертвах теракта около станции метро Технологический Институт возложили гвоздики.
Теракт в Крокус Сити Холле произошел 22 марта около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По словам очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.
Позднее ФСБ сообщило, что в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Москве погибли 40 человек и более 100 получили ранения. После стрельбы в здании также начался пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолеты МЧС.
Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавшие в «Крокусе» рассказали о своих ранениях.
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