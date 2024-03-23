Остановлен проходящий по ориентировке после теракта в «Крокусе» автомобиль

В Брянской области остановили машину, проходящую по ориентировке в деле по теракту в Крокус Сити Холле. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В ней находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. Удалось задержать двоих, сейчас с ними работают правоохранители.

Вся информация уточняется. Пока неизвестно, являются ли они террористами, или нет.