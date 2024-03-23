Остановлен проходящий по ориентировке после теракта в «Крокусе» автомобиль
В ней находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. Удалось задержать двоих, сейчас с ними работают правоохранители.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Брянской области остановили машину, проходящую по ориентировке в деле по теракту в Крокус Сити Холле. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
В ней находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. Удалось задержать двоих, сейчас с ними работают правоохранители.
Вся информация уточняется. Пока неизвестно, являются ли они террористами, или нет.
- 23 мар
- Мешок гильз и рожки от оружия: оперативное видео СКР после стрельбы в Крокусе
- 23 мар
- Люди становятся донорами крови, чтобы помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Пять человек скончались в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Китай решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Просидели в подвале минут 40: зрители Крокуса прятались во всех укромных уголках
- 23 мар
- Тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет полтора-два часа
- 23 мар
- Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса
- 23 мар
- «Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл
- 23 мар
- «В тяжелом состоянии»: директор НИИ имени Склифосовского дал информацию по пострадавшим от теракта
Читайте также
69%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?