Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех террористов, стрелявших в «Крокусе»

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании всех четверых террористов, стрелявших в «Крокусе». Всего задержаны 11 человек.

В данный момент ведется дальнейшая работа по выявлению базы по делу о теракте в концертном зале, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Кремль.