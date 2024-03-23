Рэпер T-Killah сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Рэпер T-Killah сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Рэпер T-Killah сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Фото: Telegram / T-KILLAH / tkillah

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Артисты наравне со слушателями выстраиваются в очереди, чтобы помочь тем, кто пострадал от рук террористов в роковую пятницу.

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) вместе со своим музыкальным коллективом посетил столичную больницу, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Соответствующим фото из медицинского кабинета прямо во время процедуры артист поделился в социальных сетях.

Планировалось, что фотодоказательство побудит и слушателей, и других коллег-артистов активнее включиться в помощь пострадавшим и семьям погибших. На обнародованном кадре Тарасов сидит в медицинском кресле и позирует на фоне своего коллеги прямо в процессе сдачи крови.

«С утра мы сдали кровь с ребятами из команды. Потрясены трагедией в „Крокусе“ и делаем, что можем. Если вы не знаете, подходите ли вы для сдачи крови нуждающимся — смотрите список ограничений, а потом приезжайте с паспортом в гематологические центры и сдавайте», — призвал он аудиторию сплотиться.

До этого о готовности оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших заявил SHAMAN. В социальных сетях артист опубликовал видео, в котором сообщил, что поможет оплатить похороны всем невинно убиенным и лечение всем тем, кто пострадал от рук террористов.

Параллельно с этим объединяются в своем стремлении помочь и жители столицы. С самого утра сочувствующие выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших, а затем приехать к пепелищу «Крокуса», чтобы возложить цветы в память о погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Царицыно перед медицинским учреждением выстроились огромные очереди из желающих помочь пострадавшим в теракте в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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