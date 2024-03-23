«Я не смогла взять трубку»: дочь погибших в теракте в «Крокусе» о последних минутах их жизни

По последним данным СК, количество погибших возросло до 115 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 115 человек, и это число продолжает расти, сообщает СК РФ. Более ста человек официально объявлены пострадавшими: врачи делают все возможное, чтобы спасти тех, кто получил ранение тем страшным вечером 22 марта.

Среди тех, кто потерял близких и родных, оказалась и Анастасия Волкова. Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru лишившаяся сразу и матери, и отца девушка нашла в себе силы рассказать, как узнала о гибели самых дорогих сердцу людей. Так, по ее словам, о том, что родителей больше нет, Анастасия и ее супруг случайно узнали из новостей — знакомая фамилия промелькнула в списках.

Шокированный случившимся супруг Анастасии тут же приехал на место ЧП, чтобы подтвердить полученную информацию. Тогда же надежда на ошибку рухнула.

«О том, что случилось, знаю исключительно из новостей. Из списков узнал супруг, он приехал туда. Мы сейчас поедем в морг, опознавать тела», — рассказала она.

По словам Волковой, за несколько минут до трагической гибели, мама звонила ей, чтобы что-то сказать, но девушка трубку взять не успела.

Попытка перезвонить через некоторое время ни к чему не привела — на звонок на том конце провода уже никто не ответил. Вместе с мамой Анастасия потеряла и папу — оба родителя в тот роковой вечер приехали в «Крокус» на концерт музыкального коллектива.

«Мама звонила мне в 20:16, я не смогла взять трубку. Не слышала звонок. Не успела. Потом она не брала уже трубку, и вот в 11 утра мы узнали новость. Она очень ждала этот концерт. Папа погиб тоже. Мои родители погибли оба», — признается она.

По собственному признанию Анастасии, теперь ей потребуется время, чтобы осознать и прожить все случившееся. Пока что вмиг осиротевшая девушка признается — вместе с надеждой, что произошло недоразумение, ее покинули силы жить.

«Я думаю, что силы теперь вряд ли появятся. Дальше будет только хуже», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru признал, что число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек.