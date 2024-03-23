Мишустин обратился к семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Премьер-министр выразил соболезнования родным и близким жертв.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле». Он назвал случившееся огромной трагедией для всей России. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

«Вчера произошел террористический акт в подмосковном „Крокус Сити Холле“. В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы — с вами. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей», — отметил Мишустин.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта, воскресенье, днем национального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Количество погибших увеличилось до 133 человек в ходе разбора завалов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В данный момент поисковые работы продолжаются.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее 5-tv.ru публиковал полное обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе».