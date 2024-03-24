«Братья навек»: фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом»

Выложенные на всей площади трибуны за воротами флаги России и Сербии, слоган «Братья навек» на сербском языке и звучащая на весь стадион песня «Катюша» — так сербская сторона выразила солидарность с братским народом России во время товарищеского футбольного матча «Црвены Звезды» и «Зенита». Игра состоялась 23 марта в Белграде.

Перед стартом команды провели минуту молчания, а сербские трибуны почтили память жертв трагедии в Подмосковье. Фанаты сербской команды выложили на трибуне флаги двух стран, вывесили баннер с надписью «Москва 22.03. СКОРБИМ».

Товарищеский матч завершился в пользу хозяев поля со счетом 1:0. На 82-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Никола Кнежевич забил «Зениту» единственный за игру мяч.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.