«Братья навек»: фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Игра состоялась 23 марта в Белграде.

«Братья навек»: фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Выложенные на всей площади трибуны за воротами флаги России и Сербии, слоган «Братья навек» на сербском языке и звучащая на весь стадион песня «Катюша» — так сербская сторона выразила солидарность с братским народом России во время товарищеского футбольного матча «Црвены Звезды» и «Зенита». Игра состоялась 23 марта в Белграде.

Перед стартом команды провели минуту молчания, а сербские трибуны почтили память жертв трагедии в Подмосковье. Фанаты сербской команды выложили на трибуне флаги двух стран, вывесили баннер с надписью «Москва 22.03. СКОРБИМ».

Товарищеский матч завершился в пользу хозяев поля со счетом 1:0. На 82-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Никола Кнежевич забил «Зениту» единственный за игру мяч.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
Более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»
23 мар
МИД Германии по-русски обратился к россиянам после теракта в «Крокусе»
23 мар
Ирина Шейк отреагировала на теракт в подмосковном «Крокусе»
23 мар
Врачи круглосуточно бьются за жизни пострадавших при теракте в «Крокусе»
23 мар
Бастрыкин поручил наградить оказывавших помощь на месте теракта в «Крокусе» граждан
23 мар
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал теракт
23 мар
ВДНХ окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити»
23 мар
«Нас не согнуть»: Гарик Сукачёв выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
23 мар
Воробьев сообщил об окончании спасательной операции в «Крокус Сити Холле»
23 мар
Двое мужчин героически вытащили женщину-инвалида из горящего «Крокуса»
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

0:49
«У меня была абсолютная власть над дочерью»: как сложилась судьба богатейшей невесты викторианского времени
0:34
«Братья навек»: фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом»
0:19
Путин подписал закон о введении вычетов по НДФЛ на долгосрочные вклады
0:04
Более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»
23:56
Военные ВС России отражают массированную атаку ВСУ в Севастополе
23:51
МИД Германии по-русски обратился к россиянам после теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

Задержание стрелявших в «Крокус Сити Холле». Главное
«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок