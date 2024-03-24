Спасайся, кто может: очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл» (18+)

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 905

Очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Люди бросились по сторонам и пытались прикрыться столиками кафетерия. К несчастью, это им не помогло.

Новые кадры момента вторжения террористов в Крокус Сити Холл опубликовал очевидец. 5-tv.ru обращает внимание, что это видео не для слабонервных.

На записи слышно, как люди, оказавшиеся буквально в заложниках, бегут в разные стороны, пытаясь хоть как-то скрыться от преступников. Ни в чем не повинные кричат, пытаясь предупредить окружающих о беде. Кто-то закрывает своим телом других людей, кто-то пытается спрятать людей за колонной и столиками кафетерия.

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К сожалению, не всем из тех, кто оказался в момент вторжения террористов на первом этаже удастся выжить. Боевики расстреливали мирных граждан, не глядя.

По данным МЧС к этой минуте, число пострадавших при теракте в Крокус Сити Холле достигло 152 человек. Погибли при теракте 133 человека.

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