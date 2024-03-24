«Все более вероятно»: инвестор Сакс указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 214 0

Дэвид Сакс посоветовал США отказаться от Украины из-за причастности к «Крокусу»

«Все более вероятно»: инвестор Сакс указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Бизнесмен полагает, что имена заказчиков преступления не так сложно узнать.

Если за ужасным терактом в концертном зале «Крокус Сили Холл» стояла Украина, что становится все более вероятным, Соединенным Штатам Америки следует прекратить оказывать поддержку Киеву. Таким мнением поделился американский инвестор и бизнесмен Дэвид Сакс в своем личном блоге.

Он отметил, что США в таком случае могут выглядеть сообщниками.

«Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отказаться от нее, иначе мы станем соучастниками», — написал предприниматель.

По его словам, Америка никогда бы «не простила» подобное нападение, как и Россия. Сакс также подчеркнул, что отрицания Незалежной своей виновности в теракте «не имеют большого значения», так как являются «частью шаблона».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник», однако в здание ворвались неизвестные в камуфляже и начали стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число погибших, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому выгодны трагедии российского народа.

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