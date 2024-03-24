РЖД организуют бесплатные перевозки родных жертв теракта в «Крокусе» до Москвы и обратно

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 675

Как и где можно оформить поездки — подробно рассказали в пресс-службе компании.

РЖД организуют бесплатные перевозки родных жертв теракта в «Крокусе» до Москвы и обратно

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

РЖД организуют бесплатные перевозки родных жертв теракта в «Крокусе» до Москвы и обратно. Такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале компании сегодня утром.

В заявлении отмечалось, что на оформление поездок много времени не уйдет. Достаточно всего лишь позвонить по указанному номеру телефона.

«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в „Крокусе“ в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20», — отметили в пресс-службе Российских железных дорог.

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Помимо прочего помощь людям готовы оказать авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia — они организуют перелеты для всех родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» людей.

Крупные банки — Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, банк ДОМ. РФ, Хоум Банк, «Тинькофф», МКБ, Ингосстрах Банк, Газпромбанк, ПСБ, Почта Банк, «Уралсиб», РСХБ — предложили помощь в урегулировании и ликвидации кредитов и других займов семьям погибших в «Крокус Сити Холле» и пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла».

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