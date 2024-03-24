Школьника Ислама, спасшего 100 человек при теракте в «Крокусе», представили к награде
15-летний парень признался, что думать о себе ему было некогда — важнее спасти людей.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Исламу Халилову, спасшему во время теракта в «Крокус Сити Холле» более сотни человек, вручат награду за смелость. Это заявили представители Совета муфтиев России 24 марта.
«В стенах Московской Соборной мечети нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России «За заслуги“», — написали в публикации на сайте Совета муфтиев.
Также там сказано, что награждение состоится в священный день для мусульман — в пятницу.
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халилов работал гардеробщиком. Когда раздались выстрелы, 15-летний школьник выступил в роли регулятора, направляя людей к выходу. Заметив, что многие направляются в тупик, он взял на себя ответственность вывести группу без пострадавших из здания.
«Инстинкт сам сработал автоматически: надо людей эвакуировать… Я начал на все фойе „Крокус Сити Холла“ кричать: „Люди, люди, стреляют, стреляют“. <…> Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотням людей», — сказал молодой человек в беседе с RT.
Ранее 5-tv.ru писал, что тамбовчанка рассказала, как смогла спастись из «Крокуса».
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