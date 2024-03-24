Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»: «Молюсь за жертв»

Папа Римский Франциск принес свои соболезнования в связи с терактом в российском «Крокусе». Жертвами трагедии, по официальным данным к этой минуте, стали 133 человека, включая трех подростков. Понтифик заявил, что молится за каждого из погибших и резко осуждает преступление против человечности.

«Молюсь за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Пусть господь примет их души в своем царстве в мире и успокоит их близких», — заявил Папа Римский после праздничной мессы Пальмового (Вербного) воскресенья.

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Понтифик, в числе прочего, отметил, что бог обязательно должен повлиять на сердца тех, кто совершил бесчеловечное злодеяние. Папа Римский напомнил, что одна из главных заповедей библии — не убей. И каждый человек должен об этом помнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осудили теракт в российском «Крокус Сити Холле» десятки стран. Власти государств выражали соболезнования и предлагали всяческую необходимую помощь. В настоящий момент на месте ЧП до сих пор идут поисковые работы. К сожалению, не исключается возможность увеличения человеческих жертв.