У «Крокус Сити Холла» стартовала акция памяти «Летят журавли»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 297

Мероприятие приурочили ко дню общенационального траура.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

В день общенационального траура на здании «Крокус Сити Холла» появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин птиц поднимается от основания комплекса и улетает в небо.

Так почтили память тех, кто погиб во время теракта 22 марта. Организаторами акции выступило волонтерское движение «Мы вместе».

Помочь обрести бессмертие всем погибшим в «Крокусе» может каждый. Для этого необходимо сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу на окне или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что Группа «Пикник» сообщила о гибели помощницы коллектива.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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