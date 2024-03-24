Глава фракции «Единой России» в ГД Васильев возложил цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла»

Глава фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев возложил цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Васильев также поблагодарил россиян, которые оказывали помощь пострадавшим и потерявшим своих близких в трагедии.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял близких и пострадал в этом теракте», — подчеркнул он.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).