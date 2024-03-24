В гардеробе «Крокуса» после теракта начали раздавать оставленные вещи

В гардеробе «Крокус Сити Холла» начали раздавать вещи, оставленные посетителями после произошедшего здесь два дня назад теракта. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Приехавший за оставленной на парковке машиной Алексей Арбузов рассказал, что в роковой день пришел на концерт группы «Пикник» вместе с семьей. После того, как в концертный зал ворвались террористы, ему с близкими удалось выбежать на улицу. Однако забрать автомобиль они не смогли, поскольку здание уже было оцеплено.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человек, раненых — свыше 150 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после теракта в «Крокусе» 12 человек остаются в крайне тяжелом состоянии.