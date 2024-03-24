SHAMAN возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»

Артист уже выпустил трек в память о тех, кто погиб в результате трагедии.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Артист SHAMAN возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» на акции «Журавли». Кадры с места имеются в распоряжении 5-tv.ru.
В руках у исполнителя был букет красных гвоздик. SHAMAN уже выпустил трек в память о жертвах теракта — артист написал композицию всего за несколько часов и назвал ее «Реквием».
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN и вся его команда скорбят о погибших в теракте. Они молятся за выживших и их выздоровление.
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