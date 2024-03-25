Террористы отключили пожарную систему? Какие проблемы с безопасностью могли быть в «Крокусе»

Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Двери запасных выходов во время теракта в «Крокус Сити Холле», согласно свидетельствам пострадавших, были закрыты. Об этом пишут «Известия».

Террористы могли отключить пожарную систему, предположил доцент кафедры пожарной безопасности АГАСУ Максим Бодня. А эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко допустил, что при взрыве могли повредиться или вовсе выйти из строя основные пожарно-технические системы.

У людей по закону должен был быть беспрепятственный доступ к пожарным выходам, говорит глава юридической компании «Институт УДО» Игорь Ивлев. Если выяснится, что хотя бы один из них был заперт, это станет основанием для привлечения к уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, добавил он.

За халатность могут привлечь к ответственности и лиц, уполномоченных курировать объект по пожарной и антитеррористической безопасности, добавил юрист. Например, если система была неисправна и меры для устранения этого не были приняты своевременно.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры сгоревшего этажа «Крокус Сити Холла» после теракта.