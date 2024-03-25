Расчеты гаубиц «Мста-Б» целиком уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации

Эфирная новость 52 0

Благодаря данным разведки и слаженной работе расчетов все выявленные цели были поражены.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

На авдеевском направлении спецоперации наши артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью гаубиц «Мста-Б». Огонь велся с расстояния больше 20 километров.

Благодаря данным разведки и слаженной работе расчетов все выявленные цели были поражены. А на купянском направлении армейская авиация атаковала замаскированную технику и инженерные сооружения противника.

В состав ударной группы вошли вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой Ми-8. Все заявленные цели также поражены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
25 мар
«Торы» на круглосуточном дежурстве. Лучшее видео из зоны СВО за день
25 мар
Стали известны объемы финансовой поддержки Украины со стороны Нидерландов
25 мар
Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
24 мар
Над Белгородской областью сбиты 22 снаряда РСЗО Vampire
24 мар
В США указали на понимание главами стран ЕС грядущего поражения Украины
24 мар
Мэр Харькова: в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ
24 мар
Судьба предрешена: в США рассказали о будущем Украины без поддержки Вашингтона
24 мар
ВКС РФ нанесли удар по ключевым объектам критической инфраструктуры ВСУ
24 мар
Российские силы продолжают успешно зачищать белгородское направление от боевиков ВСУ
24 мар
Forbes: российские беспилотники молниеносно уничтожают лучшее оружие ВСУ
+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

7:43
Немыслимая боль: люди потеряли детей, близких и родителей при теракте в «Крокусе»
7:29
По-русски говорить отказались: как вели себя в суде фигуранты дела о теракте в «Крокусе»
7:14
Бездетность, одиночество, ранняя смерть: судьба актеров фильма «Калина красная»
7:00
«Передайте это моим детям»: больная раком Кейт Миддлтон оставила послание
6:51
Раскрыты ранее неизвестные детали подготовки террористов к атаке на «Крокус»
6:46
Расчеты гаубиц «Мста-Б» целиком уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации

Сейчас читают

Суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
SHAMAN возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок