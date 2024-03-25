Расчеты гаубиц «Мста-Б» целиком уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации
Благодаря данным разведки и слаженной работе расчетов все выявленные цели были поражены.
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На авдеевском направлении спецоперации наши артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью гаубиц «Мста-Б». Огонь велся с расстояния больше 20 километров.
Благодаря данным разведки и слаженной работе расчетов все выявленные цели были поражены. А на купянском направлении армейская авиация атаковала замаскированную технику и инженерные сооружения противника.
В состав ударной группы вошли вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой Ми-8. Все заявленные цели также поражены.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 25 мар
- «Торы» на круглосуточном дежурстве. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 мар
- Стали известны объемы финансовой поддержки Украины со стороны Нидерландов
- 25 мар
- Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
- 24 мар
- Над Белгородской областью сбиты 22 снаряда РСЗО Vampire
- 24 мар
- В США указали на понимание главами стран ЕС грядущего поражения Украины
- 24 мар
- Мэр Харькова: в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ
- 24 мар
- Судьба предрешена: в США рассказали о будущем Украины без поддержки Вашингтона
- 24 мар
- ВКС РФ нанесли удар по ключевым объектам критической инфраструктуры ВСУ
- 24 мар
- Российские силы продолжают успешно зачищать белгородское направление от боевиков ВСУ
- 24 мар
- Forbes: российские беспилотники молниеносно уничтожают лучшее оружие ВСУ
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?