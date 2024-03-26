Мужчина с помощью пожарного топора спас людей во время теракта в «Крокусе»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Виктор рассказывает, что сделать это было очень сложно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Десятки людей спаслись из «Крокус Сити Холла» благодаря Виктору Андрееву, который вывел их из здания при помощи пожарного топора. Герой рассказал 5-tv.ru подробности того страшного дня.

Он пришел на концерт вместе со своей возлюбленной. Они уже сидели наверху зала в ожидании концерта, когда началась стрельба.

Сначала они, как и многие, не поняли, что произошло. Он осознал, что в зал зашли террористы, когда увидел убегающих людей.

Виктор тоже кинулся искать выход — люди остановились около окна, однако разбить его не получилось даже с помощью стула. Пока толпа искала укрытие, их встретил охранник «Крокуса» и подозвал к себе.

«Мы забежали, дверь закрыли за нами. Мужчины держали двери. Рядом было что-то типа пожарного щитка. Я пломбу сорвал, там находился топор огромный. Думал, что если они ворвутся, то уже с топором хоть что-то можно сделать», — рассказал Виктор.

Вскоре шумиха утихла и группа людей двинулась в сторону подвала. Посетитель «Крокуса» попытался пробить потолок, чтобы выбраться наружу, так как дым от пожара уже начал проникать в помещение и людям было трудно дышать.

Смельчак начал ломать топором уже другую дверь — мужчины также помогали ему ломами. Виктор рассказывает, что сделать это было очень сложно.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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