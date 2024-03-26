«Решили все взять в свои руки»: как подростки-герои спасали людей в «Крокусе»

Среди героев оказались и обычные школьники — несколько мальчишек, которые живут неподалеку и подрабатывали в «Крокусе» гардеробщиками. С ними поговорил корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Еще три дня назад гардеробщиков из «Крокуса» знали только одноклассники. Сейчас их имена разносятся по всей школе, а о подвиге подростков говорят по всей стране.

Они не любят быть в центре внимания, героями себя не считают. Даже перед одноклассниками о подвиге Ислам Халилов говорит скромно, без эмоций.

«Был среди толпы людей. То, что могут там огонь на поражение открыть, гранаты кинуть… Слава Богу, все обошлось», — говорит Ислам.

Как Ислам, Артем и Никита спасали людей

В день теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов не испугались и эвакуировали из здания больше ста человек. Все подрабатывали в гардеробе «Крокуса».

«Туда, туда, туда! Все уходите в ту сторону! Туда, в „Экспо“!» — кричит мальчишеский голос на видео.

Громким криком Ислам сначала направил людей в сторону от огня террористов, помог выбраться на улицу, шел замыкающим — хотел убедиться, что никого не оставил за собой.

«Я понимал, что, если я буду стоять в шоковом состоянии, как некоторые, я могу потерять также свою жизнь и жизнь сотен людей», — поделился Ислам.

«Мы услышали очередь выстрелов, и началась паника у посетителей, началась давка. Все побежали в сторону служебного помещения, где был тупик, оттуда не было выхода на улицу. Мы с остальными увидели это и решили все взять в свои руки и начать эвакуацию самостоятельно», — рассказал Артем Донсков.

Школьники не бросили посетителей и на улице. Кто-то в шоковом состоянии не мог ориентироваться в пространстве. Подростки отвели людей на безопасное расстояние.

«Я старался успокаивать всех. Рядом со мной шла женщина, она была в истерике, плакала, просила меня держать ее за руку и проводить ее выше, дальше, потому что она вообще не понимала, что происходит. Там девушка сидела, тоже плакала, мы ее подняли и с собой повели», — сказал Никита Иванов.

Награждение мальчиков-героев

На глазах у всей школы мальчикам вручают награды, благодарственное письмо от уполномоченного по правам ребенка при президенте страны.

«Когда ребята выходили — сжималось сердце. Потому что их самих надо было спасать. А при этом ребята побежали и попытались всячески помочь тем людям, которые пошли не туда», — сказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Родители гордятся

Ислам Халилов работал в гардеробе «Крокуса» чуть больше года, чтобы помочь родителям, младшим брату и сестре. Мама и папа гордятся старшим сыном.

«Сын даже жалеет, что не смог многих людей оттуда вывести. Говорит: «Папа, я не считаю себя героем. Мне надо было всех оттуда вытащить. А не только где-то порядка 100 человек», — сообщил Бахтияр Халилов, папа Ислама.

Школьников еще беспокоят воспоминания о теракте в «Крокусе». Они знают, что такое не забудется уже никогда. Но уверены — со всем смогут справиться.