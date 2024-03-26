Заработать на горе: жителю Подмосковья пришлось доказывать, что он живой

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В Роскачестве предупредили о новой схеме обмана после теракта в «Крокусе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Мошенники начали выманивать деньги под видом благотворительности, но это не все схемы.

Жителю Подмосковья внезапно пришлось доказывать, что он живой! Дмитрий из Химок случайно узнал, что якобы друг скорбит о его же смерти в теракте и просит скинуть деньги на карту — кому сколько не жалко. И это при том, что Дмитрий даже не собирался идти на тот роковой концерт в «Крокус Сити Холле».

Обман вскрылся, когда кто-то из пользователей скинул ссылку на ролик, где неизвестный блогер рассказывает о многолетней дружбе с якобы погибшим. И даже пускает слезу.

«Какой-то блогер из Благовещенска выложил видео и мою фотографию на YouTube, что я якобы его друг и я погиб в катастрофе в „Крокус Сити Холле“, но я с этим человеком никогда не общался и я его знать не знаю», — рассказал пострадавший Дмитрий Чурилов.

В Роскачестве предупреждают о новой схеме обмана. Аферисты берут данные жертв теракта в открытых источниках и создают «двойники» их страниц в соцсетях или же копии аккаунтов их родственников. После чего объявляют сбор средств.

Другой вариант — заваливают пользователей фейковыми письмами и сообщениями в мессенджерах. Предлагают перевести деньги пострадавшим и близким жертв. Или же уверяют, что средства пойдут на восстановление концертного зала. Представиться могут кем угодно — от волонтеров до сотрудников «Крокус Сити Холла».

Россиян просят быть бдительнее и не совершать переводы незнакомым людям. А всем, кто хочет оказать финансовую помощь после теракта, советуют делать это через проверенные фонды и организации.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Силовики смогли оперативно задержать подозреваемых в совершении теракта. Их машина была остановлена в Брянской области при попытке пересечь границу России и Украины. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия. По уголовному делу арестованы восемь фигурантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Пикник» проведет благотворительный концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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