Группа «Пикник» проведет благотворительный концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Трагедия произошла 22 марта. В результате нападения боевиков погибли 139 человек.
Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Группа «Пикник» проведет благотворительный концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе». Он состоится в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.
Музыканты коллектива организуют благотворительное мероприятие вместе с симфоническим оркестром «Таврический». Средства, собранные там, будут направлены раненым и семьям погибших. Концерт состоится 27 марта в 19:00.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в подмосковном «Крокусе» произошла 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». В здание концертного зала ворвались вооруженные боевики, которые автоматными очередями расстреливали взрослых и детей. В результате погибли 139 человек, трое из которых — несовершеннолетние.
Известно, что в Совбезе России уже назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокус Сити Холле».
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